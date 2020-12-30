O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?

30.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:58
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa İbrahim Çelikkol de konuk oldu. Peki, İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu İbrahim Çelikkol kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de İbrahim Çelikkol. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUĞU İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Şubat 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: İzmit

İbrahim Çelikkol (d. 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli), Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T. Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

Yıl Film Rol Notlar ve ödüller
2008 Pars: NarkoterörŞamil Baturay Dizi
2009 M.A.T.Sinan Atalay Dizi
2010 Keskin BıçakMithat Dizi
2010 2011 KaradağlarGül Ali Karadağ Dizi
2012 Fetih 1453Ulubatlı Hasan Film
2011-2012 İffetCemil Özdemir Dizi
2013-2014 MerhametFırat Kazan Dizi
2014 Sadece SenAli Film
2014 ReaksiyonOğuz Dizi
2016 Seddülbahir 32 SaatMehmet Çavuş Dizi
2016 KördüğümAli Nejat Karasu Dizi
2017-2018 Siyah Beyaz AşkFerhat Aslan Dizi
2018-2019 Muhteşem İkiliMert Barca Dizi
2019- Doğduğun Ev KaderindirMehdi Dizi
2020/2021 Mesti AşkFilm
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