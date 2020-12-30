O Ses Türkiye Yılbaşı Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Ayça Ayşin Turan da konuk oldu. Peki, Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri deAyça Ayşin Turan. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Ekim 1992

Kaç yaşında: 28 yaşında

Nereli: Sinop

Boy: 1,67 m

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Günümüzde ise Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuzeyi canlandırmaktır.

AYÇA AYŞİN TURAN DİZİLERİ NELER?

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)

2014 – Karagül (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)