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O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı! Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleriyle ilk fotoğrafı paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı! Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleriyle ilk fotoğrafı paylaştı

Yeni sezonu merakla beklenen O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı. Çekimlerden fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, yeni jüri kadrosu da ilan etmiş oldu. Bu yıl O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç olacak.

O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken yeni jüri kadrosu da Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla ortaya çıkmış oldu.

YENİ JÜRİLERDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'te jüri üyeliği yapmasının ardından O Ses Türkiye'nin kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sette paylaşım yapan Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaştı.

O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı! Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleriyle ilk fotoğrafı paylaştı

"OĞUZHAN KOÇ'U O SES TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRIYORUM"

Önceki gün kendi kanalında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz. O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" ifadelerini kullanmıştı.

O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu değişiyor! Acun Ilıcalı, Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdüO Ses Türkiye'nin jüri kadrosu değişiyor! Acun Ilıcalı, Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı! Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleriyle ilk fotoğrafı paylaştı - Haberler Magazin
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