O Ses Türkiye Hadise neden yok? Hadise yok mu? sorularının yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Hadise'yi jüri koltuğunda göremeyen izleyicilerin "neden ayrıldı?" sorularına yanıt Acun Ilıcalı'dan geldi. İşte Ilıcalı'nın Hadise ile ilgili yaptığı açıklama... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

O SES TÜRKİYE HADİSE NEDEN YOK?

Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile 'O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Hadise kararını verdi. Yeni sezon için eski jüri üyelerinden Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hadise'nin O Ses Türkiye Rap programında yer alması nedeniyle, O Ses Türkiye 2021'de olmayacak.

O Ses Türkiye jüri üyesinin eğlenceli bir karakter olmasına önem verdiklerini belirten Ilıcalı, "O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum." ifadelerine yer verdi.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

"O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı. Biz onu Hülya'da denedik çünkü. O Ses Türkiye'de de Hülya vardı. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadık. O yüzden Hadise 'O Ses Rap'te." İfadelerini kullanmıştı.

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