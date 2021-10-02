O Ses Türkiye Hadise neden yok? Hadise yok mu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

O Ses Türkiye Hadise neden yok? Hadise yok mu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
O Ses Türkiye Hadise neden yok? Hadise yok mu?

10 yıldır O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise hakkında O Ses Türkiye Hadise neden yok? Hadise yok mu? sorularının yanıtı araştırıldı. Bir dönem Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yeni sezonda jüri koltuğunda olmayacağı öne sürüldü. Ancak gerçekler kısa sürede açıklandı. O Ses Türkiye Hadise olmayacak mı? Hadise'nin yerine kim geldi?

O Ses Türkiye Hadise neden yok? Hadise yok mu? sorularının yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Hadise'yi jüri koltuğunda göremeyen izleyicilerin "neden ayrıldı?" sorularına yanıt Acun Ilıcalı'dan geldi. İşte Ilıcalı'nın Hadise ile ilgili yaptığı açıklama... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

O SES TÜRKİYE HADİSE NEDEN YOK?

Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile 'O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Hadise kararını verdi. Yeni sezon için eski jüri üyelerinden Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hadise'nin O Ses Türkiye Rap programında yer alması nedeniyle, O Ses Türkiye 2021'de olmayacak.

O Ses Türkiye jüri üyesinin eğlenceli bir karakter olmasına önem verdiklerini belirten Ilıcalı, "O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum." ifadelerine yer verdi.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

"O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı. Biz onu Hülya'da denedik çünkü. O Ses Türkiye'de de Hülya vardı. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadık. O yüzden Hadise 'O Ses Rap'te." İfadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Kubilay Aka Bülent Ersoy Gülben Ergen
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz Hikmet Karaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emmanuel Macron Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: O Ses Türkiye Hadise neden yok? Hadise yok mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 19:07:22. #1.17#