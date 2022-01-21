O Ses Türkiye finalistleri belli oldu. 20 Ocak'ta yapılan yarı finallerin ardından finale 10 isim kaldı. O Ses Türkiye izleyicileri O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler? soruları finale kalan isimleri merak ediyor. İşte detaylar haberimizde...

O Ses Türkiye finalistleri kimler? Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Finalistler son performanslarını sergileyecek ve ardından SMS oylaması sonucu canlı yayında şampiyon belli olacak. Peki, O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler? İşte O Ses Türkiye finalistleri...

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

O Ses Türkiye'de yarı finaller sona erdi finale yükselmeyi hak kazananlar ise belli oldu:

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Mert Yenihayat

Şevval Ekiz

Devrim Seyrek

Ebru Gündeş'in takımı

Mustafa Açıkgöz

Wafa

Yaşam Hancılar

Murat Boz'un takımı

Anastasıa Budakya

Hakkı İlek

Oğuzhan Koç'un takımı

Yunus Emre Çelik

Hasan Koçak

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı sona erdi. Final 21 Ocak Cuma akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. O Ses Türkiye birincisi bu akşam belli olacak.

O SES TÜRKİYE FİNAL FRAGMANI

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