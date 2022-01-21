O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler?
O Ses Türkiye finalistleri belli oldu. 20 Ocak'ta yapılan yarı finallerin ardından finale 10 isim kaldı. O Ses Türkiye izleyicileri O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler? soruları finale kalan isimleri merak ediyor. İşte detaylar haberimizde...
O Ses Türkiye finalistleri kimler? Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Finalistler son performanslarını sergileyecek ve ardından SMS oylaması sonucu canlı yayında şampiyon belli olacak. Peki, O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler? İşte O Ses Türkiye finalistleri...
O Ses Türkiye'de yarı finaller sona erdi finale yükselmeyi hak kazananlar ise belli oldu:
Beyazıt Öztürk'ün takımı:
- Mert Yenihayat
- Şevval Ekiz
- Devrim Seyrek
Ebru Gündeş'in takımı
- Mustafa Açıkgöz
- Wafa
- Yaşam Hancılar
Murat Boz'un takımı
- Anastasıa Budakya
- Hakkı İlek
Oğuzhan Koç'un takımı
- Yunus Emre Çelik
- Hasan Koçak
O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı sona erdi. Final 21 Ocak Cuma akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. O Ses Türkiye birincisi bu akşam belli olacak.