O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler? - Haberler
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O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler?
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O Ses Türkiye finalistleri belli oldu. 20 Ocak'ta yapılan yarı finallerin ardından finale 10 isim kaldı. O Ses Türkiye izleyicileri O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler? soruları finale kalan isimleri merak ediyor. İşte detaylar haberimizde...

O Ses Türkiye finalistleri kimler? Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Finalistler son performanslarını sergileyecek ve ardından SMS oylaması sonucu canlı yayında şampiyon belli olacak. Peki, O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler? İşte O Ses Türkiye finalistleri...

O Ses Türkiye'de yarı finaller sona erdi finale yükselmeyi hak kazananlar ise belli oldu:

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

  • Mert Yenihayat
  • Şevval Ekiz
  • Devrim Seyrek

O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler?

Ebru Gündeş'in takımı

  • Mustafa Açıkgöz
  • Wafa
  • Yaşam Hancılar

O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler?

Murat Boz'un takımı

  • Anastasıa Budakya
  • Hakkı İlek

O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler?

Oğuzhan Koç'un takımı

  • Yunus Emre Çelik
  • Hasan Koçak

O Ses Türkiye finalistleri 2022: O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı sona erdi. Final 21 Ocak Cuma akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. O Ses Türkiye birincisi bu akşam belli olacak.

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