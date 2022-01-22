O Ses Türkiye'de şampiyon olarak ödülün sahibi olan Hasan Koçak, konuşmasında herkesi duygulandırdı

Dün akşam final bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye'de şampiyon olan Hasan Kolçak, son model otomobilin sahibi oldu. Birinci olduktan sonra konuşmakta güçlük çeken yarışmacı, "Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim" dedi.

Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri olduğu O Ses Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımından iki isim, Beyazıt Öztürk'ün takımından üç Oğuzhan Koç'un takımından iki ve Ebru Gündeş'in takımından üç isim adını finale yazdırdı.

FİNALDE MÜCADELE ETTİLER

O Ses Türkiye'de finale çıkan iki isim Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek oldu. Devrim Seyrek final mücadelesinde 'Yalnızım ben' isimli şarkıyı seslendirdi. Hasan Koçak final mücadelesinde tulum çalarak 'cilveloy' şarkısını seslendirdi.

SON MODEL ARACIN SAHİBİ OLDU

O Ses Türkiye'de son 2'ye Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek kaldı. Seyirci oylamaları sonucunda O Ses Türkiye 10. sezonun şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu. Her yıl büyük bir mücadelenin yaşandığı O Ses Türkiye'de en fazla oyu alarak birinci olan Hasan Koçak, son model otomobilinin de sahibi oldu.

"BABAM BENİ ÇOK GÜZEL DESTEKLEDİ, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN"

Şampiyon olduktan sonra konuşma yapan Hasan Koçak, "Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum" dedi.

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