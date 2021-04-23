O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine bakın kim geliyor?
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O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine bakın kim geliyor?

O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine bakın kim geliyor?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ebru Gündeş ile boşanma hazırlığında olan Reza Zarrab ile adı anılan ve zor günler geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programının jüri üyeliğinden kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edildi. Peki Hadise'nin yerine kim gelecek? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, 2019 yılında Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya devam ediyor.

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hadise, basına yansıyan haberlerden sonra O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliğinden feragat etmek zorunda kaldı.

Kulislerde konuşulan iddiaya göre, Hadise'nin yerine jüri koltuğuna Aleyna Tilki oturacak.

YAYIN YASAĞI TALEBİ REDDEDİLDİ

Yasak aşk iddialarının ardından yaptığı açıklamada "Kimse benim şerefimi ve namusumu lekeleyemez" diyen Hadise konuyla ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirtmek istemiş ancak talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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