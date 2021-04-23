O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine bakın kim geliyor?

Ebru Gündeş ile boşanma hazırlığında olan Reza Zarrab ile adı anılan ve zor günler geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programının jüri üyeliğinden kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edildi. Peki Hadise'nin yerine kim gelecek? İşte detaylar...