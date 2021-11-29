Almanya'da O Ses programında yarışan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumlarıyla yeniden dinleyenleri mest etti. O Ses Almanya'da ilk turda söylediği Tan Taşçı'nın 'Yalan' adlı şarkısı ile Almanya ve Türkiye'de büyük ses getiren Zeynep Avcı, yükseldiği bir üst turda söylediği Türkçe şarkıyla büyük beğeni topladı. Zerrin Özer'in 'Kıyamam' adlı şarkısını seslendiren Avcı, jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Zeynep Avcı, güçlü yorumuyla çeyrek finale kaldı. Performansıyla büyük beğeni toplayan Zeynep Avcı merak konusu oldu. O Ses Almanya Zeynep Avcı kimdir? Zeynep Avcı kaç yaşında nereli? soruları aratıldı.

O SES ALMANYA ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Zeynep Avcı, Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan ve senelerdir Berlin'de sahne alan bir Türk müzisyen. 1970'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden Zonguldaklı işçi bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Zeynep Avcı 20 yıldır Berlin'de şarkı söylüyor. "Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınan Zeynep Avcı müzik eğitimine çocuk yaşlarında başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı bulan Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti.

Zeynep Avcı koç burcudur.

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