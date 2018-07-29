O Polisler Hakkında Soruşturma

Giresun'da geçtiğimiz gün eşine ilaç yazmayan aile hekimiyle tartışan ve doktorun 'beyaz kod' vermesi sonrası polis tarafından gözaltına alınırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yusuf Topal'ın ardından olaya karışan polisler hakkında 'adam öldürmeye sebebiyet vermek' suçundan soruşturma açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yusuf Topal'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Bakan Soylu, telefonla aradığı Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal'a, 'olay titizlikle araştırılıyor' dediği öğrenildi. Öte yandan ailenin şikayeti doğrultusunda Doktor Ö.Y. hakkında da inceleme başlatılacağı öğrenildi.

(Resul Yanbul/İHA)