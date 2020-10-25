Bilecik'in Ahmetler köyüne koronavirüs karantinası

BİLECİK Valiliği, Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde artan koronavirüs vakalarının ardından karantina kararı alındığını açıkladı.

BİLECİK Valiliği, Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde artan koronavirüs vakalarının ardından karantina kararı alındığını açıkladı.

Bilecik Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyü sınırları içerisinde 6 adreste Covid-19 vakası ve çok sayıda temaslıların görüldüğü belirtildi. Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün bir sonraki karara kadar karantinaya alındığının ifade edildiği açıklamada, "Ahmetler köyü ve civarında vaka sayılarında artış beklenildiğinden Covid-19 enfeksiyonunun yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 25 Ekim 2020 tarihinden geçerli olmak üzere salgın durumunun ve yayılma hızına göre bir sonraki karara kadar ilçemiz, Ahmetler köyünün giriş ve çıkışlarına kapatılarak, gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi" denildi. Karantina kararının ardından Ahmetler köyünde giriş-çıkışlar Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapatılırken, tüm ihtiyaçların Pazaryeri Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS