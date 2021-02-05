O kaza ünlü yıldızın hayatını değiştirdi: Ben artık yürüme engelliyim

ESTETİK OPERASYON ARASI TATİL YAPIYORDUGeçen ağustos ayında, sevgilisi Carl Wood ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye hem estetik operasyon için hem dişlerini yeniletmek için Türkiye'ye gelmişti.

ESTETİK OPERASYON ARASI TATİL YAPIYORDU

Geçen ağustos ayında, sevgilisi Carl Wood ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye hem estetik operasyon için hem dişlerini yeniletmek için Türkiye'ye gelmişti. Price, bu arada tatil yapacak fırsatı da bulmuştu.

YEDİ METRELİK DUVARDAN DÜŞTÜ

Ancak bu tatil sırasında bütün planlarını ve görünüşe göre hayatını da değiştiren bir kaza geçirdi. Bir gece, 7 metrelik bir duvardan düştü ve iki ayak bileğini de kırdı. Ardından 8 saat süren bir operasyon geçirdi. O operasyonun ardından bir süre yürüyemedi, sonra da aparatlar kullanarak yürümeye başladı.

YÜRÜME ENGELLİ OLARAK KAYDEDİLDİ

Katie Price, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını belirterek kendisini "yürüme engelli" olarak kaydettirdiğini açıkladı. Price, geçirdiği son altı ayı da özetledi.

HER İKİ BACAĞINDAN OPERASYON GEÇİRDİ Price, her iki bacağının da sürekli olarak ağrıdığını, bir ördek gibi yürüdüğünü söyledi. Yıldız, gün içinde en çok 20 dakika yürüyebildiğini de sözlerine ekledi. Katie Price "Asla eskisi gibi olmayacağım. Bir bacağım, konulan metal yüzünden diğerinden daha uzun. Bu yüzden yürürken topallıyorum" dedi.

ELEKTRİK ÇARPMIŞ GİBİ

Price, kazadan ve geçirdiği operasyonlardan sonra bacaklarında sürekli acı hissettiğini ve bu acının ayaklarından başlayan bir elektrik çarpması şeklinde olduğunu da ekledi. Yıldız, bağımlı olmaktan korktuğu için artık ağrı kesici kullanmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet