O kahramanların ailesi evinin kapılarını İHA'ya açtı
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O kahramanların ailesi evinin kapılarını İHA'ya açtı

O kahramanların ailesi evinin kapılarını İHA'ya açtı Kahraman çocuklardan Burhan'ın amcası Karadaban: "Bence bu kadar abartılmaması lazım, zaten çocuklarımız böyle" Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde gösterdikleri davranışlar tüm Türkiye'de gönüllere taht kuran sosyal deneyin...

19.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:21

O kahramanların ailesi evinin kapılarını İHA'ya açtı

Kahraman çocuklardan Burhan'ın amcası Karadaban:

"Bence bu kadar abartılmaması lazım, zaten çocuklarımız böyle"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde gösterdikleri davranışlar tüm Türkiye'de gönüllere taht kuran sosyal deneyin kahramanlarından Burhan Karadaban'ın ailesi kapılarını İHA'ya açtı. Amca Hatip Karadaban, "Ben inanıyorum ki bütün çocuklar böyledirler. Ama önemli olan sonraki aşamalarda o temizliklerini koruyabilmeleridir" dedi.

Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde verdikleri tepkiyle Türkiye'de gönüllere taht kuran çocuklardan Burhan Karaduman'ın ailesi evinin kapısını İHA'ya açarak yaşanan olaydan duydukları mutluluğu ve çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini açıkladı. Aile, amaçlarının çocuklarının vatana, millette hayırla evlat olmalarını ve aslında tüm çocukların böyle temiz yürekli olduklarını ifade etti.

"Bölgemizin halkı hepsi böyle, gerekeni yapmışlar"

Burhan Karadaban'ın amca Hatip Karadaban, öncelikle çok duygulandığını, hatta ilk izlediğinde yeğenini tanımadığını belirtti. Amca Karadaban, "Altına da yazdım, bizim halkımız misafirperverdir, yabancıyı sever. Darda kalmışları sever, gerekeni yapmışlardır. Helal olsun size çocuklar, hepinizin gözlerinden öperim diye yorum yazmıştım. Sonradan baktım ki yeğenimdir daha çok duygulandım. Çocuklar aslında çok temiz insanlar. Çocuklar yalanı bilmezler, dedikoduyu bilmezler, saftırlar, temiz yüreklidirler. Ben inanıyorum ki bütün çocuklar böyledirler. Ama önemli olan sonraki aşamalarda o temizliklerini koruyabilmeleridir. Başkasına karşı, doğaya karşı, vatanına, milletine karşı, her şeyden önce insan olacak. Biz babamızdan böyle gördük. Diyarbakır halkı hepsi böyle. Daha doğrusu bizim bölgemizin halkı hepsi böyle. Çocuk sokakta büyürse sonu ya cezaevi olur, ya toprak olur. Çok özür dilerim, soytarı olur. Ama orada durmuştur, akşama kadar para kazanmasa bile, hayatın ne kadar zor olduğunu öğrenir. Ona göre annesini, babasını daha iyi anlar. Bizim dediklerimiz daha yapar. Şehir dışına ilk sefer çıkacak heyecanı var. Amcası olarak ben onun okul okumasını isterdim. Ama olmayınca da olmuyor. Diyor ben okuyamıyorum. Okumayınca babasına yardım ediyor. Babası ortopedik engelli. Tek başına bir şeyler yapamıyor. Ama Burhan ona yardımcı oluyor. İnşallah bu ahlakıyla devam eder. Bence bu kadar abartılmaması lazım. Zaten çocuklarımız böyle. Medyaya çıkmış diye değil. Orada gerekeni yapıyorlar. Biz, evlatlarımızı böyle yetiştiriyoruz" dedi.

"Oğlum keşke okusaydı"

Baba Günay Karadaban, ise simit, su sattıklarını, oğlunun kendisine bu şekilde destek çıktığını dile getirdi. Baba Karadaban, "Bana destek çıkıyor. İyi ki böyle bir evladım var, çok şükür. Okumadı, keşke okusaydı. Ben dedim oku. Ama bu Sur olaylarında buralar karıştı. Gittik 3 ay bir yerde, 5 ay başka yerde kaldık. Sonra okula gitti, öğretmeni beni çağırdı. Bu çocuğun hevesi artık kalmadığını söyledi" şeklinde konuştu.

O kahramanların ailesi evinin kapılarını İHA'ya açtı

Kaynak: İHA

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