O ilçeyi yılanlar bastı
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O ilçeyi yılanlar bastı

Bilecik'te son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan yılanlar vatandaşları endişelendiriyor.

O ilçeyi yılanlar bastı
17.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:13

Bilecik'te son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan yılanlar vatandaşları endişelendiriyor.

Pazaryeri ilçesinde son haftalar artan yılan vak'aları vatandaşları tedirgin ederken, yakalan veya ölü bulunan yılanların boyu 2 metreyi geçiyor. İlçeye merkezi Dereboğaz Mahallesinde Kemal Gümüş tarafından sokakta bir araç tarafından ezilmiş halde ölü bulunan yılanın boyu ise görenleri şaşkına çevirdi. 2,5 metre boyundaki yılan ilçe halkının merak konusu olurken, geçtiğimiz haftada ilçe merkezinde yarı baygın bir şekilde boyu 2 metreyi bulan başka bir yılan da yakalanmıştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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