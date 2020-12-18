'Sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür korona vakası görülmüyor
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'Sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür korona vakası görülmüyor

18.12.2020 20:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:05

Son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası alınan sıkı önlem ve tedbirler meyvelerini vermeye başladı. "Sakin şehir" ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Dünyada pandemi olarak ilan edilen ve ikinci dalganın gelmesiyle artış gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda uygulanan sıkı denetimler doğrultusunda günlük vaka sayıları düşmeye başlayan 'sakin şehir' ünvanlı Taraklı ilçesinde ise son 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi.

İLÇE HALKI TEDBİRLERE RİAYET EDİYOR

Yapılan denetimlerin sonuçlarının meyve vermeye başladığını belirten Taraklı Kaymakamı Özgür Kaya, ilçe halkının tedbirlere riayet etmesi neticesinde vaka sayılarında düşüş olduğunu ve son 3 gündür yeni vakanın olmadığını dile getirdi. Bakanlıktan ve Valilikten aldıkları talimat ve destek ile denetimlerin sürdürüldüğünü aktaran Kaymakam Kaya, vatandaşların da kurallara uyması ile birlikte vakaların görülmediğini açıkladı.

'Sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür korona vakası görülmüyor

3 GÜNGÜR VAKA GÖRÜLMEDİ

Konuyla alakalı açıklama yapan Taraklı Kaymakamı Özgür Kaya, "Son 3 günde yeni bir vakaya rastlanılmadı ilçe genelinde. Yapılan denetimler sonuçlarını vermeye başladı. Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında, Sayın Valimiz koordinesinde çok yoğun çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Valiliğimiz koordinesinde Uyguladığımız tedbirlerin meyvesini alıyoruz. Taraklı halkının gösterdiği uyum ve destekte var burada. Sayın Valimizin önderliğinde vali yardımcılarımız ve meslek büyüklerimiz ile birlikte sürekli iletişim halindeyiz. Onların yönlendirmeleri ile birlikte genelgedeki denetimleri yerine getiriyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Vaka sayılarında düşüşe geçmiştik, son 3 gündür yeni vaka çıkmıyor.

'Sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür korona vakası görülmüyor

"GENELGELERİ TAVİZ VERMEDEN UYGULUYORUZ"

Taraklı insanı da anlayışlı, kurallara uyan bir halk ve inşallah böyle gideriz diye umuyorum. Genelgeleri taviz vermeden uyguluyoruz. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında alınan kararları gerçekleştiriyoruz. En büyük desteği bakanlıktan ve sayın Valimizden alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür korona vakası görülmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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