"O gece Türk milleti bir kez daha esir alınamayacağını dünyaya göstermiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"O gece Türk milleti bir kez daha esir alınamayacağını dünyaya göstermiştir"

'O gece Türk milleti bir kez daha esir alınamayacağını dünyaya göstermiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda ""15 Temmuz 2016 gecesi Türk Milleti bir kez daha tüm dünyaya esir alınmasının mümkün olmayacağını ispatlamıştır.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda ""15 Temmuz 2016 gecesi Türk Milleti bir kez daha tüm dünyaya esir alınmasının mümkün olmayacağını ispatlamıştır. Türkiye geçilmez" dedi.

Aydınlı Mehmet Hoca olarak bilinen Mehmet Pala, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yayınlandığı mesajında, "Bu aziz millet, tarihinde pek çok badireler atlatmıştır. 15 Temmuz kalleş darbe girişimi, milletin göğsüne saplanmak isteyen Siyonist hançeriydi. Bu kalleş hançeri tutan eller ise yurt dışından yaşanan gelişmeleri seyrettiler. O şanlı gecede bu aziz millet tüm dünyaya esir alınamayacağını, iradesine her zaman sahip çıkacağını bir kez daha ispat etmiştir. 15 Temmuz küffara Çanakkale'yi, Malazgirt'i, İstanbul'un, Belgrad'ın, Rodos'un fethini bir kez daha hatırlatmıştır. İstiklal Marşımız da olduğu gibi, 'Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın' diyen milyonlarca vatandaşımız tankların önüne canlarıyla siper olmuşlardır. FETÖ'cü alçakların hevesleri kursaklarında kalmıştır. Eşlerini katalogdan seçen hainlerin ülkeyi teslim alma hevesiyle kalkıştığı ancak don-atlet teslim olduğu günün adıdır 15 Temmuz. Türkiye'nin önüne geçmek, esir almak isteyenlerin heveslerinin kursaklarında kaldığı günün adıdır 15 Temmuz. Bu millet Allah'ın izni ve inayetiyle ebediyete kadar var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimizi, saygı ve rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şifa ve uzun ömürler diliyorum. Türkiye geçilmez" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Mehmet Topal Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"O gece Türk milleti bir kez daha esir alınamayacağını dünyaya göstermiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:02:00. #1.16#

title