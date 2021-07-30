O da Afrika örgüsü yaptırdı! Bu hali şaşırttı
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O da Afrika örgüsü yaptırdı! Bu hali şaşırttı

O da Afrika örgüsü yaptırdı! Bu hali şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine takıldı. Çilingiroğlu, son zamanların modasına uyarak imajını değiştirdi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, yeni imajıyla dün Nişantaşı'nda alışveriş turunda objektiflere takıldı.

Serenay Sarıkaya, Ebru Şahin, Azra Akın, Bergüzar Korel ve Deniz Çakır'dan sonra Zehra Çilingiroğlu'da Afrika örgüsü modasına uydu.

Bir mağazada alışveriş yaparken görüntülenen Çilingiroğlu, yeni imajı hakkında, "Denemek istedim. Çok hoşuma gitti. Annem ve arkadaşlarımda yeni stilimi beğendi" dedi.

O da Afrika örgüsü yaptırdı! Bu hali şaşırttı
O da Afrika örgüsü yaptırdı! Bu hali şaşırttı
O da Afrika örgüsü yaptırdı! Bu hali şaşırttı

Kaynak: Snob Magazin

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