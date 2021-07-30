O da Afrika örgüsü yaptırdı! Bu hali şaşırttı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine takıldı. Çilingiroğlu, son zamanların modasına uyarak imajını değiştirdi. İşte detaylar...