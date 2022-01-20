Nysa Antik Kenti tiyatrosunda, ilk etap restorasyon çalışması tamamlandı

SULTANHİSAR, AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde bulunan tiyatro alanında, 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarında ilk etap çalışmaları sona erdi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, antik kentte gazetecilere yaptığı açıklamada, 1800 yıl önce inşa edilmiş tiyatro binasının daha sonra meydana gelen depremlerde yıkıldığını belirtti.

Projeyle binanın ilk katının ayağa kaldırıldığını aktaran Öztaner, "Projenin ilk etabı olan kısmı tamamlandı. Artık ziyaretçilerini bekliyor." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, tiyatronun Nysa'nın cazibesini katbekat artırdığını söyledi.

Çalışmayı ziyaretçilerin de beğeneceğinden emin olduğunu aktaran Tuncer, "Sahne çok yakışıklı ve açıkçası bizi mutlu eden ve gururlandıran bir halde. Özellikle işçilik kalitesi ve restorasyonun uygulanış şekliyle ilgili olarak ortaya çıkan sonuç bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Tuncer, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen projenin 4 milyon liraya mal olduğunu da ifade etti.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise 2021'de antik kente 7 bin 800 biletli ziyaretçinin geldiğini, kazı ve restorasyon çalışmalarının da etkisiyle ziyaretçi sayısının artacağına inandığını vurguladı.