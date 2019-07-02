Nvidia, Yeni Nesil 7nm GPU'larını Samsung'un Üreteceğini Açıkladı

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, sadece tüketici ürünleri piyasaya sürmekle kalmıyor, aynı zamanda elektronik çipler üretmek için de yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu da şirkete hem ek kazanç sağlıyor hem de yeni nesil teknolojileri bu çiplerinde kullanma imkanı buluyor. NVIDIA tarafından yapılan açıklamalar, Samsung'un 7 nm'lik GPU çiplerinin üretimi için yeni bir müşterisi olduğunu ortaya koyuyor. Zira yapılan duyuruda, Samsung'un NVIDIA için 7 nm'lik GPU çiplerini üretececeğini doğruladı.

Bugüne kadar NVIDIA, çiplerini TMSC'ye ürettiriyordu. Ancak edinilen bilgilere göre Samsung'un NVIDIA'ya vermiş olduğu fiyat teklifi, TMSC'nin teklifine göre fazlasıyla uygundu ve NVIDIA'da bu yüzden tercihini Samsung'dan yana kullandı. NVIDIA'nin Güney Kore başkanı Yoo Eung-joon yapmış olduğu basın toplantısında şirketin yeni nesil GPU mimarisinde kullanılacak olan 7 nm'lik çiplerin Samsung tarafından üretileceği ve NVIDIA olarak bu durumu önemsediklerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda Samsung'un yeni nesil çiplerin üretiminin ne kadarlık bir kısmında rol alacağı net olarak ifade edilmedi ancak önemli bir miktarının Samsung tarafından üretileceği söylendi.

Yapılan bu açıklamalar, NVIDIA'nın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı Ampere mimarisine sahip olacak olan ekran kartlarının çiplerinde Samsung'un imzasını olacağını gösteriyor. İlerleyen dönemlerde Samsung'un bu konuda ne kadar başarılı olabileceğini hep birlikte göreceğiz.