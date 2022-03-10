Nvidia RTX 3090 Ti ekran kartları bu ay çıkış yapacak

Nvidia, RTX 3090 Ti'yı 2022'nin başında CES'te duyurdu. Ay sonunda piyasaya sürüleceği iddialarına rağmen Nvidia GeForce RTX 3090 Ti ekran kartlarının lansman tarihi yaklaştı. Nvidia'nın şimdiye kadarki en hızlı ekran kartına sahip olmak isteyenler bir servet ödemek zorunda kalabilir.

RTX 3090 Tİ ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti ekran kartının lansmanı 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Nvidia daha öncelerinde de olmak üzere ertelenmeler için hiçbir zaman gerekçe sunmadı ve spekülasyonlar, saat hızları, GDDR6X sıcaklıkları ve güç tüketimi sorunlarıyla ilgili sorunların GA102 ekran kartlarının eksikliğini içeriyor.

GeForce RTX 3090 Ti, Nvidia'nın RTX 40 serisine geçiş yapmadan önceki en son ekran kartı olabilir. Özellikleri arasında 348 bit bellek veri yoluna bağlı 24 GB 21 Gbps GDDR6X belleğe sahip 10750 CUDA çekirdeği bulunuyor. Bu, 1 TB/s'ye kadar bant genişliği sağlıyor.