NVIDIA God of War ve Dahasını İçeren GeForce NOW Sızıntılarına Yanıt Verdi
NVIDIA God of War PC gibi pek çok oyunun gösterildiği GeForce NOW sızıntısı hakkında nihayet sessizliğini bozdu.
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NVIDIA God of War PC gibi pek çok oyunun gösterildiği GeForce NOW sızıntısı hakkında nihayet sessizliğini bozdu.
Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor!
Dün ortaya çıkan sızıntı eski, yeni veya çıkması mümkün pek çok oyunun GeForce NOW veri tabanında bulunduğunu gösterirken birçok oyuncuyu da heyecanlandırdı. Bazı oyunların varlığı ya da PC'ye gelme ihtimallerinin kesinliği tartışılırken NVIDIA nihayet bu konu hakkında açıklama yaptı. Sızıntılardan sonra NVIDIA ile iletişime geçen Wccftech kendilerine verilen cevabı özetle şu şekilde paylaştı:
Oyunların test için kullanıldığı düşüncesini destekleyen bu açıklamanın her ne kadar onaylama veya duyuru sayılmaması gerektiğine parmak basılsa da Sony'nin PC portları için çoktan bir adım attığını, Gta remasterlarının haberler inin sızdırıldığını, NVIDIA'nın RTX remasterlar için 2 yıl önce bir proje başlattığını ve görme ihtimalimizin yüksek olduğu pek çok oyunu düşünürsek çıkmaları pek de imkansız değil. Hatta NVIDIA'nın sürpriz duyuruları bozmamak için böyle bir açıklama yapma gereği duymuş olması da muhtemel fakat bunlar elbette yalnızca spekülasyondan ibaret.
Sony PC Portlarına Yardım Etmeleri İçin Bir Stüdyo Satın Aldığını Doğruladı
Merak edenler için sızıntı listesi şu şekilde:
Alan Wake Remastered (Steam)
Square Enix Tarafından Duyurulmamış Bir İsim
AvowedBatman: Arkham Knight RTX Remaster
Batman Citybuilder
Bayonetta 3
Bioshock 2022
BioShock RTX Remaster
Chrono Cross Remaster
Crysis 4
Death Stranding Director's Cut
Demon's Souls
Dragon Age 4
Dragon's Dogma 2
Duyurulmamış Card Game 2
Duyurulmamış Dungeon Tactics Oyunu
Earth Defense Force 6
Fable 4
Fight for Middle-Earth
FINAL FANTASY VII REMAKE
Final Fantasy XVI
Forza Motorsport 8
Gears 6
Ghost of Tsushima
Goat Simulator 2
God of War
Gran Turismo 7
Grand Theft Auto 3 - Remastered
Grand Theft Auto: Vice City - Remastered
Grand Theft Auto: San Andreas - Remastered
Grand Theft Auto: Liberty City Stories
Half-Life 2 Remastered
Halo 5: Guardians
Hangar 13 Duyurulmamış Oyun
Helldivers 2
Homefront CTP
Horizon Forbidden West
Human: Fall Flat 2
Indiana Jones
Injustice 3: Gods Will Fall
İsimsiz iNxile Oyunu
İsimsiz Marvel Oyunu 2020 & Walking Dead Oyunu (Daybreak)
İsimsiz Respawn Oyunu
İsimsiz The Initiative Oyunu
Judgment
Kingdom Hearts IV
Marvel Ultimate Alliance 3
METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD
METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER HD
Metro Next
Mirror's Edge RTX Remaster
Monster Hunter 6
Myst Remaster
Payday 3
Project FPS (Paradox Interactive)
Ratchet & Clank
Resident Evil 4 Remake
Returnal
Sackboy: A Big Adventure
Sniper Elite 5
Square Enix Tarafından Duyurulmamış Bir İsim
S.T.A.L.K.E.R Android
System Shock 3
Tekken 8
Test Drive Unlimited 3
Timesplitters 2 (Remastered)
The Talos Principle 2
Tomb Raider 25th Anniversary (2021)
Total War 9
Tropico Next
Vanquish RE-MASTER
Wreckfest Devam Oyunu
Worms Next
XCOM 3
Yeni Strateji Oyunu (Square Enix)
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