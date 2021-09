NVIDIA God of War ve Dahasını İçeren GeForce NOW Sızıntılarına Yanıt Verdi

NVIDIA God of War PC gibi pek çok oyunun gösterildiği GeForce NOW sızıntısı hakkında nihayet sessizliğini bozdu.

Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor!

Dün ortaya çıkan sızıntı eski, yeni veya çıkması mümkün pek çok oyunun GeForce NOW veri tabanında bulunduğunu gösterirken birçok oyuncuyu da heyecanlandırdı. Bazı oyunların varlığı ya da PC'ye gelme ihtimallerinin kesinliği tartışılırken NVIDIA nihayet bu konu hakkında açıklama yaptı. Sızıntılardan sonra NVIDIA ile iletişime geçen Wccftech kendilerine verilen cevabı özetle şu şekilde paylaştı:

Oyunların test için kullanıldığı düşüncesini destekleyen bu açıklamanın her ne kadar onaylama veya duyuru sayılmaması gerektiğine parmak basılsa da Sony'nin PC portları için çoktan bir adım attığını, Gta remasterlarının haberler inin sızdırıldığını, NVIDIA'nın RTX remasterlar için 2 yıl önce bir proje başlattığını ve görme ihtimalimizin yüksek olduğu pek çok oyunu düşünürsek çıkmaları pek de imkansız değil. Hatta NVIDIA'nın sürpriz duyuruları bozmamak için böyle bir açıklama yapma gereği duymuş olması da muhtemel fakat bunlar elbette yalnızca spekülasyondan ibaret.

Sony PC Portlarına Yardım Etmeleri İçin Bir Stüdyo Satın Aldığını Doğruladı

Merak edenler için sızıntı listesi şu şekilde:

Alan Wake Remastered (Steam)

Square Enix Tarafından Duyurulmamış Bir İsim

AvowedBatman: Arkham Knight RTX Remaster

Batman Citybuilder

Bayonetta 3

Bioshock 2022

BioShock RTX Remaster

Chrono Cross Remaster

Crysis 4

Death Stranding Director's Cut

Demon's Souls

Dragon Age 4

Dragon's Dogma 2

Duyurulmamış Card Game 2

Duyurulmamış Dungeon Tactics Oyunu

Earth Defense Force 6

Fable 4

Fight for Middle-Earth

FINAL FANTASY VII REMAKE

Final Fantasy XVI

Forza Motorsport 8

Gears 6

Ghost of Tsushima

Goat Simulator 2

God of War

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto 3 - Remastered

Grand Theft Auto: Vice City - Remastered

Grand Theft Auto: San Andreas - Remastered

Grand Theft Auto: Liberty City Stories

Half-Life 2 Remastered

Halo 5: Guardians

Hangar 13 Duyurulmamış Oyun

Helldivers 2

Homefront CTP

Horizon Forbidden West

Human: Fall Flat 2

Indiana Jones

Injustice 3: Gods Will Fall

İsimsiz iNxile Oyunu

İsimsiz Marvel Oyunu 2020 & Walking Dead Oyunu (Daybreak)

İsimsiz Respawn Oyunu

İsimsiz The Initiative Oyunu

Judgment

Kingdom Hearts IV

Marvel Ultimate Alliance 3

METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD

METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER HD

Metro Next

Mirror's Edge RTX Remaster

Monster Hunter 6

Myst Remaster

Payday 3

Project FPS (Paradox Interactive)

Ratchet & Clank

Resident Evil 4 Remake

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Sniper Elite 5

Square Enix Tarafından Duyurulmamış Bir İsim

S.T.A.L.K.E.R Android

System Shock 3

Tekken 8

Test Drive Unlimited 3

Timesplitters 2 (Remastered)

The Talos Principle 2

Tomb Raider 25th Anniversary (2021)

Total War 9

Tropico Next

Vanquish RE-MASTER

Wreckfest Devam Oyunu

Worms Next

XCOM 3

Yeni Strateji Oyunu (Square Enix)

