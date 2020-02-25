Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
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Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Saltbae sloganıyla dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret, helikopter üzerinden New York'a tuz dökerek yine sürpriz bir harekete imza attı.

25.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:20
Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Ünlü isimler ve futbolcularla çektiği ilginç videolarla "saltbae" sloganını tüm dünyaya yayan Nusret'ten dikkat çekici videolar gelmeye devam ediyor. Nusret, "saltbae" hareketiyle bu kez 'u tuzladı!

NEW YORK'A TUZ DÖKTÜ

Ünlü şarkıcı 'in New York şarkısı eşliğinde meşhur tuzlama hareketini bu kez şehrin üzerinde helikopterde gerçekleştiren Nusret'in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA HER HAREKETİ OLAY OLUYOR

Instagram'da başlattığı "saltbae" hareketiyle dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret, kasaplıktan başladığı kariyerine Türkiye ve yurtdışında açtığı mekanlarla devam ediyor. Sosyal medyayı kullanan en etkili isimlerin başında gelen Nusret'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. Nusret'in şu an da Instagram'da 25 milyon takipçisi bulunuyor.


Haber Videosu

: Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
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