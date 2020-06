Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Ünü ülke sınırlarını aşan Nusret Gökçe ile birlikte çalışan kardeşi Özgür Gökçe, Haberler.com'a önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerine ulaşana kadar ağabeyiyle birlikte çok çalıştıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını belirten Gökçe, neden ağabeyi kadar popüler olmadığı sorusuna da yanıt verdi.

Meşhur tuz serpme hareketiyle ünü ülke sınırlarını aşan ve yakaladığı çıkışla herkesin takdirini kazanan Nusret Gökçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Bu başarının elde edilmesinde Nusret kadar göz önünde olmasa da kardeşi Özgür Gökçe'nin de payı büyük. Bugüne kadar hep elde edilen başarının gizli kahramanı olmayı tercih eden Özgür Gökçe, suskunluğunu Haberler.com'a bozdu.

Her fırsatta ağabeyiyle gurur duyduğunu, ayrı gayrılarının olmadığını ve tabiri caizse etle tırnak gibi olduklarını ifade eden Gökçe, herkesin merak ettiği "Beraber yol yürümenize rağmen ağabeyiniz Nusret Gökçe kadar popüler değilsiniz? Bu sizin tercihiniz miydi?" sorusuna da yanıt verdi.

- Nusret Gökçe ile birlikte çok başarılı işlere imza atıyorsunuz. Şöhretiniz de ülke sınırlarını aştı ve artık herkes sizi tanıyor. Bu başarının sırrı nedir?

Çok çalışmak, hedeflerimize ulaşana kadar durmamak, her gün üretmek.



- Beraber yol yürümenize rağmen ağabeyiniz Nusret Gökçe kadar popüler değilsiniz? Bu sizin tercihiniz miydi?

Evet bu benim tercihimdi. Biz sadece işimizi iyi yapalım, bizim şöhretimiz Allah katında olsun yeter. Şan şöhret gelir geçer, baki kalan yaptığımız güzelliklerdir.

"ŞÜKRETMEYİ HİÇ BIRAKMADIK"

- Nusret Gökçe, geldiği yerleri hiçbir zaman unutmadığını her fırsatta gösteriyor. Sizin de paylaşımlarınızdan Türkiye aşığı olduğunuzu görüyoruz. Biraz da bu konuya değinmenizi istiyoruz.

- O kadar yurt dışına çıktım Allah şahidim ben memleketimiz gibi memleket görmedim. Bu memleketin her köşesi cennet. Biz yokluk görmüş yokluğun ne olduğunu bilen insanlarız. Geldiğimiz yeri hiçbir zaman unutmadık. O yüzden ihtiyaç sahiplerini de iyi biliriz. Fakirliği de zenginliği de gördük. Allah'a şükürler olsun şükretmeyi hiç bırakmadık.

- Mesleğin erbabı olarak sayılıyorsunuz. Ve bu sektörde sizin elde ettiğiniz başarıdan sonra steakhouse restoran furyasında ciddi bir patlama oldu. Bu alanda faaliyet gösterenlere ve sektöre yeni atılacak olanlara tavsiyeniz ne olur?

Çok değer verdiğim bir söz var: Taklitler her zaman aslını yaşatır. O yüzden ne olursa olsun yapacağınız her işte önce kendiniz olun. Kendinize idol olarak birilerini seçebilirsiniz. Ama her zaman ondan iyi olmayı amaçlayın. Çok görüyorum zaman zaman... Bu işi bilen de yapıyor, bilmeyen de... O zamanda doğal olarak kalite düşüyor.

"TAMAMIYLA İŞİMİZE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

- Özel hayatınızla gündeme gelmemeye özellikle dikkat ediyorsunuz. Sizce yakaladığınız bu başarı trendinde bunun da etkisi var mı?



- Her zaman işimizle gündeme gelmeyi tercih ettik. Ne oyuncuyum, ne de manken. Tamamıyla işimize odaklanmış durumdayız. Kimsenin benimle ilgili özel şeyleri bilmesine gerek yok. İşimizle alakalı bize ulaşıp bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen hiç kimseyi geri çevirmedik.

- Gelecekte sizi nerede göreceğiz? Biraz da planlarınızdan bahseder misiniz?

- Ne isteyeceksek önce Allah'tan istiyoruz. Sonrasında da o hedefe ulaşmak için gerekli çabayı harcarız. Mevlam nasip ederse ne ala, olmazsa da hiçbir zaman "Neden olmaz, nasıl olmaz?" diye asla isyan etmeyiz. Makam mevki derdim de yok. Önceliğim her zaman bir arkadaşımıza daha ekmek kapısı açmak olmuştur. Bu yeter bana... Ağabeyimle birlikte yol yürüyoruz.

Öte yandan Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından abisiyle olan fotoğrafını "Dünyanın takdirini kazanmış, değerli büyüğüm kral abim. Rabbim seni var etsin, ayağın taşa denk gelmesin. Eksik olma BİG BOOS" notuyla paylaşmıştı.