Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Bu kez de altınla boyadı, fiyatı 2'ye katladı Geçen yıl Mykonos'ta spor yaparken kullandığı 10 kiloluk taşına gösterilen ilgi nedeniyle İstanbul'a getiren ve camekan içine alıp restoranında sergileyen Nusret Gökçe, 1 milyon dolar fiyat biçtiği taşa alıcı çıkmayınca bu kez altınla boyayıp fiyatı 2 katına çıkardı.

Tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, geçen sene Mykonos'ta spor yaptığı 10 kiloluk taşı, hayranlarından büyük ilgi görünce İstanbul'a getirmişti. Taşı, restoranına yaptırdığı bir camekan içinde saklayan ve 1 milyon dolar fiyat biçen Nusret, alıcı çıkmayınca bu kez de taşı altınla boyayıp fiyatı 2 katına çıkardı. Instagram hesabından altınla boyadığı taşla çekilen fotoğrafını paylaşan Nusret, açıklama kısmında taşın fiyatının 2 milyon dolara yükseldiğini belirtti.