Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ardından tweet'ini satışa çıkaran Nusret, altın kaplı videosu için 6 bin dolara alıcı buldu. Farklı tweet'lerini de satışa çıkaran Nusret, binlerce alıcı bulduğu paylaşımları için çeşitli miktarlarda para kazandı.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, geçtiğimiz haftalarda açık artırma usulüyle ilk tweet'ini satışa çıkarmış, 2,5 milyon dolar karşılığında paylaşımını Türk iş insanı Sina Estavi'ye satmıştı.

BİR TWEET'İ 6 BİN DOLARA SATTI

Jack Dorsey'in gerçekleştirdiği bir ilkin ardından dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe de tweet'lerini satışa çıkardı. Altın kaplı et videosunu satışa çıkaran Nusret, tweet'i karşılığında 6 bin dolar aldı. Kısa sürede alıcı bulan diğer tweet'leri ise Nusret'e 200 dolar ile 3 bin dolar arası para kazandırdı. Ünlü ismin dijital imzalı tweet'lerinin zamanla değerlerinin artması bekleniyor.