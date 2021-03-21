Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu
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Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu

21.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:06

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ardından tweet'ini satışa çıkaran Nusret, altın kaplı videosu için 6 bin dolara alıcı buldu. Farklı tweet'lerini de satışa çıkaran Nusret, binlerce alıcı bulduğu paylaşımları için çeşitli miktarlarda para kazandı.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, geçtiğimiz haftalarda açık artırma usulüyle ilk tweet'ini satışa çıkarmış, 2,5 milyon dolar karşılığında paylaşımını Türk iş insanı Sina Estavi'ye satmıştı.

BİR TWEET'İ 6 BİN DOLARA SATTI

Jack Dorsey'in gerçekleştirdiği bir ilkin ardından dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe de tweet'lerini satışa çıkardı. Altın kaplı et videosunu satışa çıkaran Nusret, tweet'i karşılığında 6 bin dolar aldı. Kısa sürede alıcı bulan diğer tweet'leri ise Nusret'e 200 dolar ile 3 bin dolar arası para kazandırdı. Ünlü ismin dijital imzalı tweet'lerinin zamanla değerlerinin artması bekleniyor.

Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu
Haber Yorumları (6)
DNDJ: 80 lerde 90 larda esnaf boşa yaşamış 2000ler sacma sapan bir dünya anlamsızca para kazanan emeğin alınterinin beş para etmediği ne tuhaf yıllar oldu yıllarını ver en iyisini yap ama kimse duymazsa bir hicsin tam tersi bi sekilde takipçi kazan şöhret ol hiçbişey yapmadan para aksın
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NAZLI: Nusret adamdır çekemeyenler hep fakir fukara zavallıları Nusrete kokan ağızlarıyla laf atıyorlar.
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BEN: BU ADAM SADECE REKLAM YÜZÜ İŞ VE SERMAYENİN TAMAMI DOĞUŞ HOLDİNG. KASAP ÇIRAĞI BU KAA BÜYÜYEMEZ
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