Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada
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Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada

28.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:58

Nusret Gökçe'ye twerk yapan kadın, o anda içeri sevgilisinin girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hemen kendini toparlayarak kaçmaya başlayan kadının sevgilisi de peşinden koşarak gitti. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Meşhur tuzlama hareketiyle adından söz ettiren ve dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

NUSRET HER ŞEYDEN HABERSİZ YAPILAN ŞOVU İZLEDİ

Pandemi sürecinde kapalı tutulan restoranlarının açılmasıyla yeniden büyük yoğunluk yaşayan Nusret, o restoranlarından birinde müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı izledi.

SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Siyahi kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken; restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi. Sevgilisini gören kadın ise hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı.

ADAMI KİMSE DURDURAMADI

Küfürler savurarak içeriye giren ve kadının ardından giden adamı kimse durduramadı. Video burada noktalanırken, kadının ve sevgilisinin akıbeti hakkında bilgi verilmedi.

Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada
Haber Yorumları (8)
FF: haha cahıl adamın mekanında olaylara bak bu adamı sosyete ettınız :)))
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ATİK: ÇOK MAL YALANSIZ ÇOK PARA HARAMSIZ OLMAZ DERLERRRR, NUSRET GERİCİ GALİBA
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TT: Git memleketinde dualar eşliğinde cami aç sonra amarikalarda seksi dansçıları azın açık videoya kaydet. Hangisinde samimisin diye sormuyorum bile. . .
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