Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Türkiye'nin dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, bir ay önce Instagram hesabından 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anlarının görüntülerini paylaştı.

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
16.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:09

Nusret Gökçe, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına büyük bir jest yaptı. Gökçe, tam 25 bin kişiye çeşitli hediyeler dağıtma kararı aldı.

İMZALAYARAK HAYRANLARINA GÖNDERDİ

Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollayan Gökçe o anları da Instagram'dan paylaştı.

Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalayarak hayranlarına gönderdi.

"SİZLERİN MUTLULUĞU BENİM MOTİVASYONUM"

Yaşadığı mutluluğu paylaşan Nusret, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" dedi.

HEDİYELERİN ULAŞTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Nusret, bir ay önce yolladığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların videosunu da bugün Instagram hesabından paylaştı ve "Bundan sonra olan olmayana verecek" notunu düştü.

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Magazin
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Magazin
Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Magazin
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Magazin
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Magazin
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Magazin
61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Sinem Kobal Hatice Çarpar Jennifer Lopez
Spor Tamer Tuna Mehmet Özdilek Ivan Obradovic Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Antalya Gaziantep Instagram
Şu an buradasınız: Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 22:15:47. #1.15#
title