Nusret'in kardeşine şantaj şoku
Tuzlama hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaja maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde eski çalışanının kendisine şantajda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Yine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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