Nusaybinli çocuklara İstanbul turu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nusaybinli çocuklara İstanbul turu

Nusaybinli çocuklara İstanbul turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdikten sonra Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdikten sonra Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde misafir edilen Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri İstanbul'un tadını çıkarttı. 6-14 yaş aralığında 45 çocuk Mardin Nusaybin'den gelerek İstanbul'un çeşitli tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi'nde havuza giren ve bowling oynayan çocuklar daha sonra Çamlıca Kulesi'ne çıkarak İstanbul manzarasını seyretti. Daha sonra Bahçelievler'de bulunan 450 yıllık Mimar Sinan eseri olan Siyavuşpaşa Köşkü'nü ziyaret etti. İstanbul'a ilk kez gelen terör mağduru çocukların da aralarında bulunduğu öğrenciler, İstanbul'u çok sevdiklerini ve bir daha gelmek istediklerini belirtti.

"Etkinlikte katkısı olan herkese teşekkür ederiz"

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Hocalarından Şehmuz Alt, "Mardin'in Nusaybin ilçesinden, yaklaşık bin 400 kilometre uzaklıktan geldik. Uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'dayız. İstanbul gezisi çocukların sosyal, psikolojik ve mental gelişimleri işin çok önemliydi. İstanbul'da çok güzel tarihi ve turistik yerler var. Çamlıca Kulesi de çocuklarımızın gelişimi için çok büyük bir rüya bir hayaldi. Buraya gelmek hepimiz için çok güzel bir duygu. İstanbul'u bu kadar yüksekten izlemek mutluluk verici. Bu güzel etkinlikte katkısı olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ederiz"

İstanbul'u ziyaret eden öğrencilerden Bilal Er, "İstanbul'da çok güzel duygular yaşadık. Çamlıca Kulesinde kalp atışlarım hızlandı. İstanbul'u bu kadar yüksekten ilk defa izliyorum. Bize bu güzellikleri yaşatan Şehmuz Hocamıza ve Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Özçivit Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nusaybinli çocuklara İstanbul turu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 01:24:13. #1.16#

title