Nusaybinli çocuklara İstanbul turu

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdikten sonra Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdikten sonra Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde misafir edilen Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri İstanbul'un tadını çıkarttı. 6-14 yaş aralığında 45 çocuk Mardin Nusaybin'den gelerek İstanbul'un çeşitli tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi'nde havuza giren ve bowling oynayan çocuklar daha sonra Çamlıca Kulesi'ne çıkarak İstanbul manzarasını seyretti. Daha sonra Bahçelievler'de bulunan 450 yıllık Mimar Sinan eseri olan Siyavuşpaşa Köşkü'nü ziyaret etti. İstanbul'a ilk kez gelen terör mağduru çocukların da aralarında bulunduğu öğrenciler, İstanbul'u çok sevdiklerini ve bir daha gelmek istediklerini belirtti.

"Etkinlikte katkısı olan herkese teşekkür ederiz"

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Hocalarından Şehmuz Alt, "Mardin'in Nusaybin ilçesinden, yaklaşık bin 400 kilometre uzaklıktan geldik. Uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'dayız. İstanbul gezisi çocukların sosyal, psikolojik ve mental gelişimleri işin çok önemliydi. İstanbul'da çok güzel tarihi ve turistik yerler var. Çamlıca Kulesi de çocuklarımızın gelişimi için çok büyük bir rüya bir hayaldi. Buraya gelmek hepimiz için çok güzel bir duygu. İstanbul'u bu kadar yüksekten izlemek mutluluk verici. Bu güzel etkinlikte katkısı olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ederiz"

İstanbul'u ziyaret eden öğrencilerden Bilal Er, "İstanbul'da çok güzel duygular yaşadık. Çamlıca Kulesinde kalp atışlarım hızlandı. İstanbul'u bu kadar yüksekten ilk defa izliyorum. Bize bu güzellikleri yaşatan Şehmuz Hocamıza ve Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı