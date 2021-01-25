Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

25.01.2021 23:34 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:48
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 16 kırsal mahalle ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 16 kırsal mahalle ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 23.59 itibarıyla Nusaybin'in kırsal Bahmin, Yakınca, Kaleli, Güneli, Yol, Günyurdu, Mağaracık, Tekağaç, Arpalı, Sapanlı, Şekrin, Güzelsu, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Eskihisar mahalleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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