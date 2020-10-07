Nusaybin'e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nusaybin'e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı

07.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:46
Nusaybin'e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ragup Durmaz, görevine başladı.

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ragup Durmaz, görevine başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in Osmaniye'ye atanması sonrası Çanakkale'ye bağlı Ezine ilçesinde görev yapan Durmaz, Nusaybin'e atandı. İlçede görev yapan basın kuruluşları temsilcileri, Emniyet Müdürü Durmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Polis teşkilatı olarak vatandaşların huzur ve güvenliği için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Durmaz, "Nusaybinli vatandaşlarımız bize güvensin, ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için mesai arkadaşlarımızla görevimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.

Basın mensupları da Emniyet Müdürü Durmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Mustafa Şentop Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Seda Sayan Cem Yılmaz Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Samatta Ryan Babel Caner Erkin Roland Garros
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nusaybin'e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:55:46. #1.14#
title