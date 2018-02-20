Nusaybin'de Vefat Eden Polis Memuru Toprağa Verildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 52 yaşındaki polis memuru Recai Kaya, memleketinde toprağa verildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 52 yaşındaki polis memuru Recai Kaya, memleketinde toprağa verildi.
İki çocuk babası Kaya'nın cenazesi memleketi Burdur'a getirildi. Tefenni ilçesi Hasanpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Yakınları Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Kaya'nın oksijen tüpüne bağlı 80 yaşındaki annesi Gülbahar Kaya cenaze törenini araç içinden izledi.
Cenazeye katılan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Kaya'nın yakınlarına ve annesine taziyede bulundu.
Törene Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tefenni Kaymakamı İlker Eker ve siyasi parti temsilcileri katıldı.