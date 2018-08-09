Nusaybin'de Sınır Caddesi Yenilendi
Mardin'de görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesinin, ilçedeki alt ve üstyapıyı baştan aşağı yenileyen çalışmaları kapsamında Sınır Caddesi yeni görünümüne kavuştu.
Mardin'de görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesinin, ilçedeki alt ve üstyapıyı baştan aşağı yenileyen çalışmaları kapsamında Sınır Caddesi yeni görünümüne kavuştu.
Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede yıllardır ihmal edilen Sınır Caddesi'nde yürüttüğü yenileme çalışmaları tamamlandı.
Yol boyu duvar örülerek panel çit eklenen ve dekoratif aydınlatmalarla süslenen caddede sıcak asfalt serim çalışması da yapıldı.
Yepyeni bir görünümüne kavuşan Sınır Caddesi, çalışmaların tamamlanmasıyla kullanıma yeniden açıldı.