Nusaybin'de öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek - Haberler
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Nusaybin'de öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek

Nusaybin'de öğrenciler
AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenciler, imzalanan protokolle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecekNusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonu işletmecisi arasında protokol imzalandı.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenciler, imzalanan protokolle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonu işletmecisi arasında protokol imzalandı.

Kaymakam Kayabaşı, yaptığı açıklamada imzalanan protokol gereği Nusaybin'de 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleyebileceğini söyledi.

Filmi gençlerle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Kayabaşı, çocukların vatan, millet uğruna şehit olan kahramanların yaşam öykülerini öğreneceklerini belirtti.

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AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri

Kayabaşı, Nusaybin, Hisarcık, Mardin, Güncel, Haber

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