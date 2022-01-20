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Nusaybin'de karla mücadele çalışması

Nusaybin'de karla mücadele çalışması
AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi, İpek Yolu ve kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarını inceledi.

Kayabaşı, Kaymakamlık ve Belediye başta olmak üzere tüm personelin karla mücadele konusunda sahada olduğunu belirterek, uluslararası İpek Yolu başta olmak üzere ana arterlerin kardan dolayı kapanmaması için ekiplerin çalıştığını söyledi.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri

Fen İşleri Müdürlüğü, Nusaybin Belediyesi, İpek Yolu, Kayabaşı, Güncel, Haber

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