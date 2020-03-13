Nusaybin'de iş yerleri ve camiler dezenfekte edildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca iş merkezleri, iş yerleri ve camiler dezenfekte edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca iş merkezleri, iş yerleri ve camiler dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri ilçedeki iş merkezleri ve iş yerleri ile cuma namazı öncesinde camilerde dezenfekte çalışması yaptı.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, alınan tedbirlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özel, ilçede yapılan dezenfekte çalışmalarından dolayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz'a ve görev alan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA