Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı
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Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı

Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin İlçesine bağlı Duruca ve Girmeli mahalleleri, artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

MARDİN'in Nusaybin İlçesine bağlı Duruca ve Girmeli mahalleleri, artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, 7 Eylül 2021 saat 23.00 itibariyle Girmeli ve Duruca mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu.  Karantina kararının alınmasından sonra jandarma tarafından iki mahallenin girişlerinde kontrol noktası oluşturuldu. Mahallere giriş ve çıkış yapılamazken, sağlık görevlileri halkı hastalığa karşı bilgilendirerek, evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, karantiye alınan mahallerde evleri dolaşarak vatandaşlardan sürüntü aldı. Testleri pozitif çıkanlara ilaçları verildi. Ekipler, karantina boyunca mahallede takip işlemlerini sürdürecek.


- Nusaybin
Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş

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