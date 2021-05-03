Nusaybin'de ihtiyaç sahibi ailelere 1100 lira yardım yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nusaybin'de ihtiyaç sahibi ailelere 1100 lira yardım yapılacak

Nusaybin'de ihtiyaç sahibi ailelere 1100 lira yardım yapılacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 1100 lira yardım, görevliler tarafından evlerine ulaştırılacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 1100 lira yardım, görevliler tarafından evlerine ulaştırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağı belirtildi.

Yapılacak yardımlara ilişkin Nusaybin'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın Başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Belediyede gerçekleştirilen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla hane başı 1100 lira tutarında "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ve 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri konusunda yapılacak çalışmaların programı belirlendi.

Toplantıda yardımların, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü personeli tarafından belirlenen vatandaşların evlerine ulaştırılması ve PTT ile gerekli koordinasyonun sağlanması kararı alındı.

Bankamatik kartı olan vatandaşların ise Ziraat, Vakıf ve Halk bankaları ile PTT ATM'lerinden yardımlarını alabilecekleri ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Yaşar Şeyma Subaşı
Spor Diego Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nusaybin'de ihtiyaç sahibi ailelere 1100 lira yardım yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:32:44. #1.14#

title