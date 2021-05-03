Nusaybin'de ihtiyaç sahibi ailelere 1100 lira yardım yapılacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 1100 lira yardım, görevliler tarafından evlerine ulaştırılacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 1100 lira yardım, görevliler tarafından evlerine ulaştırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağı belirtildi.

Yapılacak yardımlara ilişkin Nusaybin'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın Başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Belediyede gerçekleştirilen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla hane başı 1100 lira tutarında "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ve 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri konusunda yapılacak çalışmaların programı belirlendi.

Toplantıda yardımların, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü personeli tarafından belirlenen vatandaşların evlerine ulaştırılması ve PTT ile gerekli koordinasyonun sağlanması kararı alındı.

Bankamatik kartı olan vatandaşların ise Ziraat, Vakıf ve Halk bankaları ile PTT ATM'lerinden yardımlarını alabilecekleri ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak