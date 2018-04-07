Nusaybin'de, Gençlik Koşusuna Yoğun İlgi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla gençlik koşusu düzenlendi.

Yaş kategorilerine göre 500 sporcunun katıldığı koşunun startı Cumhuriyet Caddesi'nde, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin tarafından verildi. Bin 500 ile 3 bin metre olarak yapılan koşular, Dörtyol Kavşağı'nda sona erdi.

Sporcuların büyük ilgi gösterdiği koşu süresince ilçe merkezinin bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, belirli noktalarda toplanan vatandaşlar ve öğrenciler sporcuları destekledi.

Koşunun ardından İl Emniyet Müdürü Onar ve İlçe Emniyet Müdürü, Zengin sporcuları kutladı. 4 ayrı kategoride yapılan koşuda, kategorilere göre ilk 10'a giren sporculara, 10 Nisan'da düzenlenecek törende bisiklet hediye edileceği bildirildi.