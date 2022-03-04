Nusaybin'de "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Haberler

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Nusaybin'de "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

AA, Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
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Nusaybin'de

Nusaybin ilçesinde "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Nusaybin ilçesinde "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile Nusaybin Atatürk İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen tatbikata katıldı.

Tatbikatta, sirenler çalarak okul binasında bulunan tüm öğrenciler, öğretmenler ve görevliler, güvenli şekilde binadan tahliye edildi.

Okul bahçesinde güvenli şekilde toplanan öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kayabaşı, başarılı tatbikat için öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler için bu tür tatbikatların önemine değinen Kayabaşı, 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini belirtti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Nusaybin, Kayabaşı, Hisarcık, Deprem, Güncel, Haberler

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