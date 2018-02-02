Nusaybin'de Çocuklar Sevgiyle Büyüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal, yetim çocukları ağırladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ergün Baysal ilçedeki yetim çocuklar ile bir araya gelerek hediyeler dağıttı. Konaklama tesisinde düzenlenen programa, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ergün Baysal, Nusaybin Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, Nusaybin Müftüsü İrfan Açık ve yetim çocuklar katıldı.

Kaymakam Baysal, çocuklarla yakından ilgilenip onlarla sohbet etti. Gösterilen ilgi ve sevgiden mutluluklarını gizleyemeyen çocuklar teşekkürlerini iletti. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - MARDİN