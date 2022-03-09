Nusaybin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

HAKKARİ (AA) - Nusaybin ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Nusaybin Belediyesi tarafından organize edilen ve Mitanni Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Hakkari Belediyesi Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu konser verdi.

Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, eşi Nigar Kayabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu tebrik eden Vali Demirtaş, "Reng-i Hakkari hakikaten çok güzel hazırlanmış, gönüllerimize su serptiler. Çok güzel bir koro, çok güzel bir ekip oluşturmuşlar. Ülkemizin her tarafından bu rengi görmek mümkün. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.