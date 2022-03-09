Nusaybin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nusaybin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
 - Güncelleme:
Nusaybin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Nusaybin ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

HAKKARİ (AA) - Nusaybin ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Nusaybin Belediyesi tarafından organize edilen ve Mitanni Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Hakkari Belediyesi Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu konser verdi.

Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, eşi Nigar Kayabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu tebrik eden Vali Demirtaş, "Reng-i Hakkari hakikaten çok güzel hazırlanmış, gönüllerimize su serptiler. Çok güzel bir koro, çok güzel bir ekip oluşturmuşlar. Ülkemizin her tarafından bu rengi görmek mümkün. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Hakkari, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title