Nusaybin'de 52 noktaya tekstil atıkları kumbarası yerleştirildi

Nusaybin Belediyesince, Sıfır Atık Projesi kapsamında 52 noktaya tekstil atık kumbarası yerleştirildi.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Sıfır Atık Yönetmenliği kapsamından Belediye binası ve ilçedeki tüm kurumlarda kağıt, karton, plastik, cam, metal, atık piller, bitkisel atık yağlar, elektrik elektronik atıklar ve son olarak tekstil atıkları projelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Biltekin, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın desteğiyle Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kaynağında geri dönüşümü yapacak arabalardan konteynerlere kadar tüm ekipmanı tamamladığını belirtti.

İlçede tekstil atıkları kumbaralarının 52 noktaya yerleştirildiğini aktaran Biltekin, vatandaşlardan tekstil atıklarını çöpe değil, geri dönüşüm kumbaralarına atmalarını istedi.