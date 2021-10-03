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Nusaybin'de 120 tekvandocuya kuşakları törenle takıldı

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Nusaybin'de 120 tekvandocuya kuşakları törenle takıldı

Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü SZGN Tekvando Okulunda eğitim alan ve bir üst kuşağa geçen sporculara kuşakları düzenlenen programda takıldı.

Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü SZGN Tekvando Okulunda eğitim alan ve bir üst kuşağa geçen sporculara kuşakları düzenlenen programda takıldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından yapılan kuşak sınavında sporcular arasında gösteri maçı yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Nusaybin Belediyesi sporcularının da içerisinde bulunduğu 120 sporcu, yeni kuşakları için kıyasıya mücadele etti.

Başarı sağlayan ve bir üst kuşağa geçen 120 sporcu için program düzenlendi.

Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Gençlik ve Spor Müdürü Tekin, Belediye Spor kulüp Başkanı Kardaş ile tekvando ve kickboks antrenörü milli sporcu Muhammed İsmail Sezgin başarılı sporculara yeni kuşaklarını taktı.

Kaymakam Kayabaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle ilçede yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile yakında yapımına başlanacak 1000 kişilik spor salonu, 10 halı saha ve 10 basketbol potası yatırımlarına değindi.

Belediye Spor Kompleksinin kapılarının tüm vatandaşların yararlanması için sonuna kadar açık olacağını dile getiren Kayabaşı, Kaymakamlık ve belediye olarak amatör spor yapanları destekleyeceklerinin sözünü verdiklerini aktardı.

Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Bu kadar sporu yaşayan, sporu içinde hisseden başka bir yer görmedim. Futbol olsun basketbol olsun savunma sporları olsun inanılmaz bir teveccüh var. Bu beni hem mutlu ediyor aynı zamanda yeni yatırımlar için hırslandırıyor. Lütfen ailelerimiz de çocuklarını mutlaka bir spor dalına yönlendirsinler. Spor derslerine engel olmaz aksine göreceksiniz ki sporla yaşayan spor disiplini ile yetişen çocuklar akademik çalışmalarda çok daha başarılı olacaktır. Eksik ne varsa biz karşılama sözünü veriyoruz. Benim için başarı sadece madalya değil ama bu yavrularımızın içerisinden mutlaka başarılı sporcular çıkacak. Avrupa ve dünyada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklar. Bu vesileyle tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."

Programa, sporcular ve aileleri katıldı.

Nusaybin'de 120 tekvandocuya kuşakları törenle takıldı

Nusaybin'de 120 tekvandocuya kuşakları törenle takıldı

Nusaybin'de 120 tekvandocuya kuşakları törenle takıldı

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri
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