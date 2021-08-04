Nusaybin Belediyesince ilçedeki metruk binalar yıkılıyor
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Nusaybin Belediyesince ilçedeki metruk binalar yıkılıyor

Nusaybin Belediyesince ilçedeki metruk binalar yıkılıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin Belediyesince ilçedeki metruk binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Mardin'in Nusaybin Belediyesince ilçedeki metruk binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sokak aralarında kalan, metruk veya kullanılmaz haldeki binaların yıkımını yapıyor.

Mahalle sakinleri veya kurumların talebi doğrultusunda teknik personelin gözetiminde yapılan yıkım çalışmalarının ardından alan molozlardan da temizleniyor.

Vatandaşlar, metruk hale gelen binaların çevreye zarar verdiğini belirterek, belediyenin bu binaları yıkmasını olumlu bulduklarını ifade etti.

Nusaybin Belediyesince ilçedeki metruk binalar yıkılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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