Nusaybin Belediyesi Okullara Bilgisayar Dağıttı

Mardin'in Nusaybin Belediyesi "Sağlıklı ve Kültürlü Bir Yaşam İçin Varız" projesi kapsamında ilçedeki 20 okula bilgisayar dağıttı.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, "Sağlıklı ve Kültürlü Bir Yaşam İçin Varız" adlı SODES projesinin 2. etabında 20 okula bilgisayar dağıttı. Projenin ilk etabında saha oluşturma ve fitness aletlerinin yerleştirilmesinin ardından ikinci etaba geçilerek kütüphane oluşturulması için, Yıldırım Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Ortaokulu, Akarsu İlkokulu/Ortaokulu, Tepeüstü İlkokulu/Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Oğuzhan İlkokulu, Duruca İlkokulu/Ortaokulu, Beyazsu İlkokulu, Sıla Ortaokulu, Misak-ı Milli İlkokulu/Ortaokulu, Akçatarla İlkokulu/Ortaokulu, Girmeli İlkokulu, Hacı Ali Mungan Ortaokulu, Gazipaşa İlkokulu, Zeynel Abidin İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Girmeli İmam Hatip Ortaokulu, Gazi Ortaokulu ve Gedikhane İlkokulu'na bilgisayar desteğinde bulunuldu. - MARDİN