Nursel Köse kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Nursel Köse kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Nursel Köse kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Nursel Köse kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Nursel Köse hayatı ve biyografisi nedir?

Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Nursel Köse kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Nursel Köse kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Nursel Köse hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse (d. 29 Mart 1961, Malatya), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

1978 yılında özel öğrenci olarak Almanya'ya giden Nursel Köse, mimarlık tahsili yaptı. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı.

Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen- Almanya'daki ilk yabancı kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor..

Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı , 2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar'a aday oldu. Nursel Köse "Yaşamın Kıyısında" filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı "Ayrılık" "Die Fremde" sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası", Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve "72.Koğuş" Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı.

2012'de yönetmen Züli Aladağ'ın "300 Worte Deutsch" adlı sinema filminde, 2013'te yönetmen Kutluğ Ataman'ın "Kuzu" adli sinema filminde ve yönetmen Erhan Güleryüz ile "Kafkas" sinema filminde oynadı. Nursel Köse 2013 yılında " ENKAZ" adlı kısa filmi yazdı ve yönetti.

Nursel Köse'nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.