"Nurişler" organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu
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"Nurişler" organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

"Nurişler" organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu "Nurişler" olarak da bilinen "Karagümrük" organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

"Nurişler" organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu

İSTANBUL - "Nurişler" olarak da bilinen "Karagümrük" organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

'Nurişler' olarak bilinen örgütün lideri Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 şahsa yönelik 53 adrese yapılan baskınlarda detaylar belli oldu.

Edinilen bilgilere göre; operasyonla sonuçlanan süreç Fatih Karagümrük Spor Kulübü eski As Başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'ndeki bir otoparkta silahla vurulmasıyla başladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takiple olaylara ilişkin delilleri bir araya getirdi. Buna göre polis çalışma yaparken Fatih'te Yücel Kurum adlı bir kişi bacağından vuruldu.

19 kişi gözaltında

Emniyet ekipleri, hem Beylükdüzü'nde hem de Fatih'te yaşanan iki ayrı olayın aynı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Güvenlik birimlerince aktarılan iddiaya göre, yapılan incelemelerde eylemin arkasında, "Nurişler" olarak da bilinen "Karagümrük Çetesi"nin olduğu saptandı. Bu olaylara ilişkin süren çalışmalarda 27 kişinin ismine ulaşan polis, operasyon kararı aldı. Bu sabaha karşı İstanbul'un da aralarında olduğu 4 farklı kentte yapılan baskınlarda, gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 21 mermi, 1 kama, 1 kılıç ve 1 balta ele geçirildi.

Cezaevindeki çete liderinin yakınları gözaltında

Yakalanan kişiler hakkında, "Örgüt kurma ve örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "tehdit", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "silah kanununa muhalefet" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, halen cezaevinde tutuklu bulunan Nuri Ergin'in kardeşi Soner Ergin, kız kardeşi Neslihan Ecim ve oğlu Anıl Ergin'in de bulunduğu kaydedildi.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu
'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu
'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu
'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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