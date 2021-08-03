Nuri Demirağ'ın adı, memleketi Sivas'ta İHA Ar-Ge Merkezi'nde yaşatılacak
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Nuri Demirağ'ın adı, memleketi Sivas'ta İHA Ar-Ge Merkezi'nde yaşatılacak

Nuri Demirağ'ın adı, memleketi Sivas'ta İHA Ar-Ge Merkezi'nde yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta Nuri Demirağ İnsansız Hava Araçları (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ta Nuri Demirağ İnsansız Hava Araçları (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulun merkezin açılışını gerçekleştiren Vali Salih Ayhan, Nuri Demirağ'ın sivil havacılıkta hayalleri ve çok gayretli çalışmaları olan fakat farklı sebeplerle önü kesilen bir isim olduğunu söyledi.

Ayhan, Nuri Demirağ'ın adını memleketi Sivas'ta yaşattıklarını belirterek, "Onu evlatları ve torunları hep hayırla yad ediyor, ismini atölyelere veriyor, onun hayallerini gerçekleştiriyor." dedi.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çok başarılı olduğunu ve bu okulu önemsediklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Geçen sene Teknofest'te iki projemiz finale kalmıştı ve ödül aldı. Bu sene Teknofest'te 15 proje finale kaldı. Demek ki Sivas çok ciddi şekilde bu işi önemsedi. Çağın ihtiyacına uygun ortamı oluşturduğunuz, gençlerimizin önünü açtığımız, bu tür imkanları sağladığımız zaman başaramayacağımız hiçbir işin olmadığı görülmektedir. Bugün bu dronelerin ne kadar önemli olduğunu, önemli vazifeler yürüttüğünü görebiliyoruz. Sivas'ımızda orman varlığı olan bölgelerin kontrollerini drone ile yapıyoruz. Arazi saha taramalarını drone ile yapıyoruz ve çok da faydalılar."

Ayhan, açılışın ardından Teknofest'e katılacak hava araçlarını inceledi, öğrencilerin drone gösterilerini izledi.

Merkezde öğrenciler, İHA tasarımları ve testleri yapacak.

Nuri Demirağ'ın adı, memleketi Sivas'ta İHA Ar-Ge Merkezi'nde yaşatılacak
Nuri Demirağ'ın adı, memleketi Sivas'ta İHA Ar-Ge Merkezi'nde yaşatılacak
Nuri Demirağ'ın adı, memleketi Sivas'ta İHA Ar-Ge Merkezi'nde yaşatılacak
Nuri Demirağ'ın adı, memleketi Sivas'ta İHA Ar-Ge Merkezi'nde yaşatılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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