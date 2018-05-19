Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali'nde Dakikalarca Ayakta Alkışlandı

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) filminin gösterimi yapıldı.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı(The Wild Pear Tree), Cannes gösterimi sonrası dakikalarca alkışlandı. İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan film dakikalarca ayakta alkışlandı.

23 YIL ÖNCE YARIŞMACI OLARAK KATILMIŞTI