Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı

Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kariyerinin 10'uncu filmi 'Kuru Otlar Üzerine'nin çekimlerine devam eden Nuri Bilge Ceylan, önceki gün Cihangir'de mini otomobiliyle görüntülendi. Ceylan'ın aracını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte kare kare o anlar...

Mütevazı yaşamından ödün vermeyen ve halkın içinde yaşayan Ceylan'ın küçük ve eski model arabası dikkat çekti.

Evinin bulunduğu sokakta park sorunu olduğunu ifaede eden Ceylan, mini arabasıyla kısa sürede yer bulduğunu söyledi.

Öte yandan Nuri Bilge Ceylan, kariyerinin 10'uncu filmi 'Kuru Otlar Üzerine'nin çekimlerine devam ediyor.

9 filmiyle Türkiye'de ve yurt dışında 183 ödül kazanarak bu alanda liderliği elinde bulunduran Ceylan, 'Kuru Otlar Üzerine'nin ilk gösterimini 2022 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirmek istiyor.

Memento Films Production (Fransa),NBC Film (Türkiye),Komplizen (Almanya) ve ATMO (İsveç) ortak yapımı olan 'Kuru Otlar Üzerine', Kültür Bakanlığı'ndan 2 milyon TL destek aldı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Ozan Tufan Ali Tandoğan Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 20:13:45. #1.16#

title