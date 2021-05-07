Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı

Kariyerinin 10'uncu filmi 'Kuru Otlar Üzerine'nin çekimlerine devam eden Nuri Bilge Ceylan, önceki gün Cihangir'de mini otomobiliyle görüntülendi. Ceylan'ın aracını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte kare kare o anlar...

Mütevazı yaşamından ödün vermeyen ve halkın içinde yaşayan Ceylan'ın küçük ve eski model arabası dikkat çekti.

Evinin bulunduğu sokakta park sorunu olduğunu ifaede eden Ceylan, mini arabasıyla kısa sürede yer bulduğunu söyledi.

Öte yandan Nuri Bilge Ceylan, kariyerinin 10'uncu filmi 'Kuru Otlar Üzerine'nin çekimlerine devam ediyor.

9 filmiyle Türkiye'de ve yurt dışında 183 ödül kazanarak bu alanda liderliği elinde bulunduran Ceylan, 'Kuru Otlar Üzerine'nin ilk gösterimini 2022 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirmek istiyor.

Memento Films Production (Fransa),NBC Film (Türkiye),Komplizen (Almanya) ve ATMO (İsveç) ortak yapımı olan 'Kuru Otlar Üzerine', Kültür Bakanlığı'ndan 2 milyon TL destek aldı.

Kaynak: Snob Magazin